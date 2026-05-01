10ème édition du raid ados Quimperlé
10ème édition du raid ados Quimperlé dimanche 31 mai 2026.
Quimperlé
10ème édition du raid ados
Prairie Saint-Nicolas Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 12:45:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Journée sportive pour 80 équipes de collégiens.
Départ de Kermec, arrivée à la prairie Saint-Nicolas. Départs de 12h45 à 14h45 pour un parcours multisport.
Village sportif à la prairie de Saint-Nicolas pour s’essayer à différents sports.
Inscriptions ouvertes jusqu’au 22 mai 2026 à la mairie de Quimperlé. .
Prairie Saint-Nicolas Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 42 42
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English : 10ème édition du raid ados
L’événement 10ème édition du raid ados Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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