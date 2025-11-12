Concert Karpatt La tête dans le sax La Loco Quimperlé

Concert Karpatt La tête dans le sax

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16 02:00:00

Date(s) :

2026-05-16

KARPATT

Déjà plus de vingt ans que que les routards de Karpatt sèment leurs chansons et leur bonne humeur dans les salles de France et de Navarre…. Chanson française, jazz manouche, rock, et aujourd’hui explorant les rythmiques sud-américaines, aux petites touches électro çà et là, il n’y a pas de frontières dans les musiques de Karpatt qui compose au gré des envies, mais aussi des voyages et des rencontres ayant ponctué la vie de ces musiciens curieux, guidés surtout par l’envie de partager des émotions, d’emmener l’auditeur ailleurs.

La tête dans le sax

Ce sont les locaux de l’étape qui assureront la première partie ! La tête dans le sax c’est une histoire de quatre potes musiciens installés depuis quelques années entre Quimperlé et Lorient. Le groupe vous proposera en apéro des chansons à texte, atypiques et réalistes, de quoi trinquer joyeusement sur un p’tit bout de bar !

https://www.youtube.com/watch?v=Kg29U9aWoAQ .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Karpatt La tête dans le sax Quimperlé a été mis à jour le 2025-11-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS