After work session irlandaise La Loco Quimperlé
After work session irlandaise La Loco Quimperlé mercredi 27 mai 2026.
Quimperlé
After work session irlandaise
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 18:00:00
fin : 2026-05-27 22:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Venez trembler au son de la Musique traditionnelle irlandaise !
Chaque mercredi entre 18h et 22h en live et sans chichi, des zikos passionnés vont vous offrir en p’tit voyage à travers les terres légendaires de l’île verte !
Quoi de mieux pour finir la journée ? .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English : After work session irlandaise
L’événement After work session irlandaise Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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