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10ème festival Liberté et Chansons Aussevielle

samedi 10 octobre 2026 · Aussevielle

10ème festival Liberté et Chansons Aussevielle

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
64230 Aussevielle
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Aussevielle

10ème festival Liberté et Chansons

Salle des fêtes Aussevielle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 15:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

10 ans, un anniversaire qui se fête !
Les artistes que nous invitons sont libres, sensibles au monde qui les entoures et écrivent ce qu’ils ressentent sans contrainte…
– 15h: conférence hommage à Anne Sylvestre
– 17h: concert de Michel Grange
– 2ème concert: Michel Bernard et Frédéric Bobin balades croisées   .

Salle des fêtes Aussevielle 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 63 54 04  asso.flec@laposte.net

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English : 10ème festival Liberté et Chansons

L’événement 10ème festival Liberté et Chansons Aussevielle a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau

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