10ème marche populaire internationale Base de loisirs SOLAN Moineville

Informations pratiques

Moineville

10ème marche populaire internationale

Base de loisirs SOLAN 1 serry Moineville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 07:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

10ème marche populaire internationale organisée par Les Randonneurs du Pays de l’Orne

Parcours: 5-10-15-20-30 km

Sans difficultés particulières à travers champs et forêts

Inscription sur place

Buvette et restauration sur placeTout public

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Base de loisirs SOLAN 1 serry Moineville 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@ffsp.fr

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English :

10th International Fun Walk Organized by Les Randonneurs du Pays de l’Orne

Distances: 5, 10, 15, 20, 30 km

No particular difficulties—through fields and forests

On-site registration

Refreshments and food available on site

L’événement 10ème marche populaire internationale Moineville a été mis à jour le 2026-07-22 par MILTOL