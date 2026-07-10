10ème marche populaire internationale Base de loisirs SOLAN Moineville
dimanche 30 août 2026 · Base de loisirs SOLAN · Moineville
Informations pratiques
Moineville
10ème marche populaire internationale
Base de loisirs SOLAN 1 serry Moineville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
10ème marche populaire internationale organisée par Les Randonneurs du Pays de l’Orne
Parcours: 5-10-15-20-30 km
Sans difficultés particulières à travers champs et forêts
Inscription sur place
Buvette et restauration sur placeTout public
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Base de loisirs SOLAN 1 serry Moineville 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@ffsp.fr
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English :
10th International Fun Walk Organized by Les Randonneurs du Pays de l’Orne
Distances: 5, 10, 15, 20, 30 km
No particular difficulties—through fields and forests
On-site registration
Refreshments and food available on site
L’événement 10ème marche populaire internationale Moineville a été mis à jour le 2026-07-22 par MILTOL