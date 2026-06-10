10ème Rando VTT des Jumeaux La Bourgonce

La Bourgonce

10ème Rando VTT des Jumeaux

70 route de la grande basse La Bourgonce Vosges

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 11:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Le Comité des Fêtes de La Bourgonce (88) organise sa 10ème Randonnée VTT des Jumeaux.

Les Jumeaux sont le nom des montagnes que nous allons vous faire découvrir dans une ambiance conviviale.

Départs de 8 à 10 h pour les 30 et 40 km, de 8 à 11h pour les 10 et 20 km ; Place de l’église à La Bourgonce (parking gratuit)

4 parcours au choix (vert, bleu, rouge, noir), du niveau débutant ou familial à expert.

Dénivelés

10 km +130 m

20 km +290 m

30 km +790 m

40 km +900 m

Les participants doivent obligatoirement montrer leur carte de randonnée aux différents contrôles pour se faire enregistrer ainsi qu’à l’arrivée.

Les VAE sont autorisés.

Interdiction de fumer en forêt et à proximité.

Des ravitaillements jalonnent les différents parcours.

Les chiens sont interdits, même tenus en laisse.

Inscriptions sur place le jour même, sur la place de l’église (café et brioche offerts).

Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site internet.

Possibilité de laver son VTT à l’arrivée.

Toilettes au départ et à l’arrivée.

Buvette et petite restauration à l’arrivée.Tout public

6 .

70 route de la grande basse La Bourgonce 88470 Vosges Grand Est +33 7 82 83 26 09

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English :

The La Bourgonce Festival Committee (88) is organizing its 10th Les Jumeaux Mountain Bike Ride.

Les Jumeaux is the name of the mountains we’ll be taking you to explore in a friendly atmosphere.

Start times: 8:00–10:00 a.m. for the 30- and 40-km routes, 8:00–11:00 a.m. for the 10- and 20-km routes; Church Square in La Bourgonce (free parking)

4 routes to choose from (green, blue, red, black), ranging from beginner or family-friendly to expert.

Elevation gain:

10 km +130 m

20 km +290 m

30 km +790 m

40 km +900 m

Participants must show their hiking card at the various checkpoints to register, as well as at the finish line.

Electric bikes are permitted.

Smoking is prohibited in the forest and nearby.

Refreshments are available along the various routes.

Dogs are prohibited, even if kept on a leash.

On-site registration on the day of the event, at the church square (free coffee and brioche).

The registration form is available for download on the website.

Mountain bikes can be washed at the finish line.

Restrooms are available at the start and finish lines.

Refreshments and light snacks are available at the finish line.

L’événement 10ème Rando VTT des Jumeaux La Bourgonce a été mis à jour le 2026-06-14 par OT SAINT DIE DES VOSGES