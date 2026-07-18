18ème vide-greniers de Valdange-Informatique Place de l’église La Bourgonce

dimanche 23 août 2026 · Place de l'église · La Bourgonce

Informations pratiques

La Bourgonce

18ème vide-greniers de Valdange-Informatique

Place de l’église 70 Route de la grande basse La Bourgonce Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 06:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Valdange Informatique organise son 18ème Vide-Greniers près de l’église, au centre du village de La Bourgonce (88470).

Les réservations se font par emplacement unitaire de 5 mètres linéaires à 10,00€ et les véhicules restent près des étalages.

Pré-réservation obligatoire par téléphone auprès de Mr Bruno CUNIN.

Les organisateurs se réservent la buvette et la vente de restauration (glaces, barbes à papa…).

Le dossier d’inscription est téléchargeable sur http://valdangeinformatique.free.fr/images/ dossier_inscription_vide-grenier_2026.pdfTout public

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Place de l’église 70 Route de la grande basse La Bourgonce 88470 Vosges Grand Est +33 7 82 83 26 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Valdange Informatique is hosting its 18th yard sale near the church, in the center of the village of La Bourgonce (88470).

Reservations are made on a per-space basis at a rate of 10.00? per 5 linear meters, and vehicles may be parked near the stalls.

Advance reservations are required by phone with Mr. Bruno CUNIN.

The organizers reserve the right to operate the refreshment stand and sell food items (ice cream, cotton candy, etc.).

The registration form can be downloaded at http://valdangeinformatique.free.fr/images/ dossier_inscription_vide-grenier_2026.pdf

L’événement 18ème vide-greniers de Valdange-Informatique La Bourgonce a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES