18ème vide-greniers de Valdange-Informatique Place de l’église La Bourgonce
dimanche 23 août 2026 · Place de l'église · La Bourgonce
Informations pratiques
La Bourgonce
18ème vide-greniers de Valdange-Informatique
Place de l’église 70 Route de la grande basse La Bourgonce Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Valdange Informatique organise son 18ème Vide-Greniers près de l’église, au centre du village de La Bourgonce (88470).
Les réservations se font par emplacement unitaire de 5 mètres linéaires à 10,00€ et les véhicules restent près des étalages.
Pré-réservation obligatoire par téléphone auprès de Mr Bruno CUNIN.
Les organisateurs se réservent la buvette et la vente de restauration (glaces, barbes à papa…).
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur http://valdangeinformatique.free.fr/images/ dossier_inscription_vide-grenier_2026.pdfTout public
0 .
Place de l’église 70 Route de la grande basse La Bourgonce 88470 Vosges Grand Est +33 7 82 83 26 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Valdange Informatique is hosting its 18th yard sale near the church, in the center of the village of La Bourgonce (88470).
Reservations are made on a per-space basis at a rate of 10.00? per 5 linear meters, and vehicles may be parked near the stalls.
Advance reservations are required by phone with Mr. Bruno CUNIN.
The organizers reserve the right to operate the refreshment stand and sell food items (ice cream, cotton candy, etc.).
The registration form can be downloaded at http://valdangeinformatique.free.fr/images/ dossier_inscription_vide-grenier_2026.pdf
L’événement 18ème vide-greniers de Valdange-Informatique La Bourgonce a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES
À voir aussi à La Bourgonce (Vosges)
- 10ème Rando VTT des Jumeaux La Bourgonce 13 septembre 2026