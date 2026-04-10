10ième Vide Grenier à Caplongue Arvieu
10ième Vide Grenier à Caplongue Arvieu vendredi 8 mai 2026.
Arvieu
10ième Vide Grenier à Caplongue
Arvieu Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Les 3 mètres linéaires
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
De 8h à 17h Village de Caplongue (Salle R.Almès si pluie). Buvette et restauration sur place. Accueil exposants de 6h à 8h. 2€/ml et 5€/ 3ml, parking sur place. Animations expo, poney, pétanque. Info & résa auprès d’Emilie au 06 86 44 87 88.
En cas de mauvais temps, le vide greniers se tiendra à la salle des fêtes Raymond Almès route de la rivière, 12120 Arvieu. 5 .
Arvieu 12120 Aveyron Occitanie
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English :
8am to 5pm Village de Caplongue (Salle R.Almès if raining). Refreshments and catering on site. Exhibitors welcome from 6h to 8h. 2?/ml and 5?/ 3ml, parking on site. Activities: exhibition, pony, pétanque. Info & booking with Emilie on 06 86 44 87 88.
L’événement 10ième Vide Grenier à Caplongue Arvieu a été mis à jour le 2026-04-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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