Arvieu

10ième Vide Grenier à Caplongue

Arvieu Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Les 3 mètres linéaires

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

De 8h à 17h Village de Caplongue (Salle R.Almès si pluie). Buvette et restauration sur place. Accueil exposants de 6h à 8h. 2€/ml et 5€/ 3ml, parking sur place. Animations expo, poney, pétanque. Info & résa auprès d’Emilie au 06 86 44 87 88.

En cas de mauvais temps, le vide greniers se tiendra à la salle des fêtes Raymond Almès route de la rivière, 12120 Arvieu. 5 .

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie

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English :

8am to 5pm Village de Caplongue (Salle R.Almès if raining). Refreshments and catering on site. Exhibitors welcome from 6h to 8h. 2?/ml and 5?/ 3ml, parking on site. Activities: exhibition, pony, pétanque. Info & booking with Emilie on 06 86 44 87 88.

L’événement 10ième Vide Grenier à Caplongue Arvieu a été mis à jour le 2026-04-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)