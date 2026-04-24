Randonnée équestre, pédestre et VTT Arvieu
Randonnée équestre, pédestre et VTT Arvieu dimanche 17 mai 2026.
Arvieu
Randonnée équestre, pédestre et VTT
289, La Calmette Arvieu Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Repas du midi à la Ferme de la Calmette
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
8h Restaurant de la Calmette. 3 boucles balisées de 8 à 25km. 10€ petit déj et apéritif offerts. 20€ le repas à la Calmette. Possibilité de louer une cheval sur place. Infos et résa auprès de Cassandra au 07 69 27 54 11.
20 .
289, La Calmette Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 7 69 27 54 11 cassou.carmona@hotmail.fr
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English :
8am Restaurant de la Calmette. 3 marked loops from 8 to 25km. 10? breakfast and aperitif included. 20? meal at La Calmette. Possibility of renting a horse on site. Info and booking with Cassandra on 07 69 27 54 11.
L’événement Randonnée équestre, pédestre et VTT Arvieu a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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