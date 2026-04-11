1+1 = 2, Les Caves Versoix, Genève

1+1 = 2 Vendredi 24 avril, 20h30 Les Caves Versoix

Prix libre dès CHF 5

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T21:45:00+02:00

Fin : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T21:45:00+02:00

Les comédiens demandent au public de proposer une époque, des mots, des lieux, des émotions. Les spectatrices et spectateurs peuvent également imposer des contraintes au duo, puis ils jouent immédiatement de brèves scènes variées et rythmées, en intégrant les propositions avec pour seule consigne : ne rien refuser ! Pour créer des histoires inédites, drôles et entièrement improvisées.

Les Caves Versoix Route de Sauverny 6 Genève 1290 Genève 022 950 84 00 https://www.versoix.ch/sites-les-caves-accueil/les-caves/ https://www.facebook.com/lescavesversoix/ [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/humour-et-comedie/112-de-et-avec-carlos-henriquez-fausto-borghini/d72a80eb-72d5-4b7b-b8d5-54f9e2d37550/event/1575632 »}] Le site des Caves est composé d’une petite salle de spectacle pouvant accueillir entre 80 et 120 personnes selon la configuration de la salle, ainsi qu’un espace bar / lounge indépendant pouvant accueillir une cinquantaine de personnes.

La programmation artistique de la salle est gérée par le Service de la culture de la Ville Versoix, en collaboration avec des particuliers et des associations de Versoix.

Spectacle d’impro par Carlos Henriquez & Fausto Borghini

DR