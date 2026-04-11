1+1 = 2, Les Caves Versoix, Genève
1+1 = 2, Les Caves Versoix, Genève vendredi 24 avril 2026.
1+1 = 2 Vendredi 24 avril, 20h30 Les Caves Versoix
Prix libre dès CHF 5
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T21:45:00+02:00
Fin : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T21:45:00+02:00
Les comédiens demandent au public de proposer une époque, des mots, des lieux, des émotions. Les spectatrices et spectateurs peuvent également imposer des contraintes au duo, puis ils jouent immédiatement de brèves scènes variées et rythmées, en intégrant les propositions avec pour seule consigne : ne rien refuser ! Pour créer des histoires inédites, drôles et entièrement improvisées.
Les Caves Versoix Route de Sauverny 6 Genève 1290 Genève 022 950 84 00 https://www.versoix.ch/sites-les-caves-accueil/les-caves/ https://www.facebook.com/lescavesversoix/ [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/humour-et-comedie/112-de-et-avec-carlos-henriquez-fausto-borghini/d72a80eb-72d5-4b7b-b8d5-54f9e2d37550/event/1575632 »}] Le site des Caves est composé d’une petite salle de spectacle pouvant accueillir entre 80 et 120 personnes selon la configuration de la salle, ainsi qu’un espace bar / lounge indépendant pouvant accueillir une cinquantaine de personnes.
La programmation artistique de la salle est gérée par le Service de la culture de la Ville Versoix, en collaboration avec des particuliers et des associations de Versoix.
Spectacle d’impro par Carlos Henriquez & Fausto Borghini
DR
À voir aussi à Genève
- Chante avec…, Bibliothèque de la Cité, Genève 15 avril 2026
- Conférence du Master en ethnomusicologie | Marie Sonnette-Manouguian, MEG, Genève 15 avril 2026
- VideoDatabase – 4e Carte blanche : Marie Jeanson et Denis Schuler, Festival Archipel, FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève), Genève 15 avril 2026
- ALBOROSIE & SHENGEN CLAN, Alhambra, Genève 15 avril 2026
- Atelier du Management Durable de Genève, Maison de l’Avenir, Genève 16 avril 2026