AGENDA · Saint-Père-en-Retz
110 ANS DE LA ST PIERRE DE RETZ MUSIQUE Saint-Père-en-Retz
dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Père-en-Retz
Informations pratiques
Saint-Père-en-Retz
110 ANS DE LA ST PIERRE DE RETZ MUSIQUE
Terrain des Islettes Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
6 groupes de musique, 250 musiciens. .
Terrain des Islettes Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire ententepazpere@outlook.fr
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English :
L’événement 110 ANS DE LA ST PIERRE DE RETZ MUSIQUE Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Saint Brevin
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