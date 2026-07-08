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AGENDA · Saint-Père-en-Retz

110 ANS DE LA ST PIERRE DE RETZ MUSIQUE Saint-Père-en-Retz

dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Père-en-Retz

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Terrain des Islettes
Ville
44320 Saint-Père-en-Retz
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Père-en-Retz

110 ANS DE LA ST PIERRE DE RETZ MUSIQUE

Terrain des Islettes Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

6 groupes de musique, 250 musiciens.   .

Terrain des Islettes Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire   ententepazpere@outlook.fr

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English :

L’événement 110 ANS DE LA ST PIERRE DE RETZ MUSIQUE Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Saint Brevin

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