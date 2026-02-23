ANIMATIONS AU LAC Saint-Père-en-Retz

ANIMATIONS AU LAC

Lac du Grand Fay Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 17:00:00

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Envie d’une sortie simple et agréable en famille ?

Retrouvez une animation autour du lac, en accès libre et gratuit vous passez quand vous voulez et vous profitez des activités proposées sur place, à votre rythme.

Les animations changent chaque jeudi.

Selon la météo

Programme à venir .

+33 2 40 21 76 92 elise.baylot@maisonpourtous.fr

