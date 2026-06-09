Saint-Père-en-Retz

ANIMATION FAMILLE MAISON POUR TOUS

3 Place de la mairie Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Tous les mercredis de juillet, de 10h à 11h30 pour les 2-5 ans et de 14h à 16h pour les 6-10 ans, sur inscription à la Maison pour Tous ou au 02 40 21 73 60

Un espace de jeux est installé dans la salle René Leduc, et un atelier est proposé en parallèle. .

3 Place de la mairie Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 70 29 mairie@saintpereenretz.fr

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English :

L’événement ANIMATION FAMILLE MAISON POUR TOUS Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin