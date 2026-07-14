DON DU SANG Salle Étoile de Jade Saint-Père-en-Retz

Informations pratiques

Saint-Père-en-Retz

DON DU SANG

Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-08-10 12:30:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-10

Le plus beau geste de cet été ? Donner son sang.

Limite d’âge 18 à 71 ans. Il faut peser plus de 50kg.

Tous les groupes sanguins sont les bienvenus. Après avoir répondu à un questionnaire, vous pourrez donner votre sang si toutes les conditions sont favorables. Une heure pour sauver 3 vies!!

Inscrivez-vous en ligne et réservez votre créneau horaire sur https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte .

Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Père-en-Retz 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire assosang.brevinois@gmail.com

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English :

L’événement DON DU SANG Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Saint Brevin