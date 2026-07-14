DON DU SANG Salle Étoile de Jade Saint-Père-en-Retz
samedi 25 juillet 2026 · Salle Étoile de Jade · Saint-Père-en-Retz
Informations pratiques
Saint-Père-en-Retz
DON DU SANG
Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-08-10 12:30:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-10
Le plus beau geste de cet été ? Donner son sang.
Limite d’âge 18 à 71 ans. Il faut peser plus de 50kg.
Tous les groupes sanguins sont les bienvenus. Après avoir répondu à un questionnaire, vous pourrez donner votre sang si toutes les conditions sont favorables. Une heure pour sauver 3 vies!!
Inscrivez-vous en ligne et réservez votre créneau horaire sur https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte .
Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Père-en-Retz 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire assosang.brevinois@gmail.com
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English :
L’événement DON DU SANG Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Saint Brevin
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