L’AVIONNEUSE OUBLIÉE JEU DE PISTE Médiathèque Livres y médias Saint-Père-en-Retz

Informations pratiques

Saint-Père-en-Retz

L’AVIONNEUSE OUBLIÉE JEU DE PISTE

Médiathèque Livres y médias 2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-08-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

À la médiathèque de Saint-Père-en-Retz, Leïla a fait une étrange découverte un livre capable de voyager dans le temps ! Mais lors d’un de ses voyages, l’ouvrage a été dérobé par Jeanne Kervalet, une mystérieuse aviatrice de l’entre deux guerres bien décidée à faire connaître son histoire oubliée.

Partez en famille à la recherche des indices qu’elle a disséminés dans le bourg et aidez Leïla à retrouver le précieux livre. Au fil des énigmes, découvrez le patrimoine de Saint-Père-en-Retz, son église, son lavoir, ses personnages célèbres, ses paysages et ses secrets. Observation, réflexion et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés pour résoudre l’enquête !

Une aventure ludique et originale pour les enfants de 8 à 12 ans accompagnés de leurs parents.

Compléments d’informations

1 seul kit d’enquêteur par famille, nous conseillons 1 kit pour environ 6 personnes/ enfants maximum. N’hésitez pas à nous le signaler si vous êtes plus.

‍ ‍ ‍ Âge conseillé à partir de 8 ans, cela peut-être moins si il y a des enfants plus âgés pouvant accompagner les plus petits sur certains jeux ou énigmes.

⏱️Durée Environ 2h ( environ 2kms)

Départ Départ à la médiathèque

Le jeu de piste se fait librement dans la ville, les enfants restent sous la responsabilité des adultes accompagnateurs.

Réservation obligatoire

Si les dates proposées ne vous conviennent pas, n’hésitez pas à nous passer un coup de téléphone pour voir si nous pouvons trouver une autre date ensemble.

Bravo les détectives ! Prêts pour une nouvelle aventure ?

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Médiathèque Livres y médias 2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 ot@tourisme-saint-brevin.fr

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English :

L’événement L’AVIONNEUSE OUBLIÉE JEU DE PISTE Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Saint Brevin