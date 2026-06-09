STAGE COUTURE ENFANT & ADULTE Saint-Père-en-Retz
STAGE COUTURE ENFANT & ADULTE Saint-Père-en-Retz lundi 6 juillet 2026.
Saint-Père-en-Retz
STAGE COUTURE ENFANT & ADULTE
La Malnoë Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-08-09 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27
La couture plus accessible que jamais !
Des cours pour tout le monde et tous les niveaux dès 9 ans !
Renseignements et inscriptions au 07 49 17 44 01 ou sur pause.cousette@gmail.com .
La Malnoë Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 49 17 44 01 pause.cousette@gmail.com
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English :
L’événement STAGE COUTURE ENFANT & ADULTE Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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