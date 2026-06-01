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FÊTE DE LA MUSIQUE À SAINT-PÈRE-EN-RETZ Saint-Père-en-Retz

FÊTE DE LA MUSIQUE À SAINT-PÈRE-EN-RETZ Saint-Père-en-Retz samedi 20 juin 2026.

Adresse : Site du Grand Fay

Ville : 44320 Saint-Père-en-Retz

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Saint-Père-en-Retz

FÊTE DE LA MUSIQUE À SAINT-PÈRE-EN-RETZ

Site du Grand Fay Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Une journée festive vous attend !

Musique, bonne humeur et feu d’artifice !    .

Site du Grand Fay Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 70 29  mairie@saintpereenretz.fr

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L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À SAINT-PÈRE-EN-RETZ Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin

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