Saint-Père-en-Retz

FÊTE DE LA MUSIQUE À SAINT-PÈRE-EN-RETZ

Site du Grand Fay Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Une journée festive vous attend !

Musique, bonne humeur et feu d’artifice ! .

Site du Grand Fay Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 70 29 mairie@saintpereenretz.fr

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English :

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À SAINT-PÈRE-EN-RETZ Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin