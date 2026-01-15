11e concours photo international VIVIAN MAIER Saint-Bonnet-en-Champsaur

11e concours photo international VIVIAN MAIER

La Maison de la Photographie Vivian Maier Saint-Bonnet-en-Champsaur Hautes-Alpes

Début : 2026-12-12

fin : 2026-02-01

2026-12-12

L’association Vivian Maier et le Champsaur organise son 11eme concours photo international Vivian Maier, sur le thème Héritage de Vivian Maier .

La Maison de la Photographie Vivian Maier Saint-Bonnet-en-Champsaur 05500 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 41 74 56

The Vivian Maier and Champsaur Association is organizing its 11th international Vivian Maier photo competition, on the theme Vivian Maier’s legacy .

