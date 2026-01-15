11e concours photo international VIVIAN MAIER Saint-Bonnet-en-Champsaur
11e concours photo international VIVIAN MAIER Saint-Bonnet-en-Champsaur samedi 12 décembre 2026.
11e concours photo international VIVIAN MAIER
La Maison de la Photographie Vivian Maier Saint-Bonnet-en-Champsaur Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-12-12
L’association Vivian Maier et le Champsaur organise son 11eme concours photo international Vivian Maier, sur le thème Héritage de Vivian Maier .
.
La Maison de la Photographie Vivian Maier Saint-Bonnet-en-Champsaur 05500 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 41 74 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Vivian Maier and Champsaur Association is organizing its 11th international Vivian Maier photo competition, on the theme Vivian Maier’s legacy .
L’événement 11e concours photo international VIVIAN MAIER Saint-Bonnet-en-Champsaur a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar