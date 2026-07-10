11e Semaine templière Léotoing
lundi 10 août 2026 · Léotoing
Informations pratiques
Léotoing
11e Semaine templière
Salle polyvalente de Léotoing Léotoing Haute-Loire
Tarif : 22 – 22 – EUR
Apéritif + repas + boissons et café
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-10
Semaine templière avec exposition et nombreuses animations adaptées aux enfants et adultes
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Salle polyvalente de Léotoing Léotoing 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 96 78 62 lamtef43410@gmail.com
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English :
Templar Week, featuring an exhibition and a variety of activities for both children and adults
L’événement 11e Semaine templière Léotoing a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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