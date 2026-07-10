Informations pratiques

Léotoing

11e Semaine templière

Salle polyvalente de Léotoing Léotoing Haute-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

Apéritif + repas + boissons et café

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-10

Semaine templière avec exposition et nombreuses animations adaptées aux enfants et adultes

.

Salle polyvalente de Léotoing Léotoing 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 96 78 62 lamtef43410@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Templar Week, featuring an exhibition and a variety of activities for both children and adults

L’événement 11e Semaine templière Léotoing a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne