UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Léotoing

11e Semaine templière Léotoing

lundi 10 août 2026 · Léotoing

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
Salle polyvalente de Léotoing
Ville
43410 Léotoing
Département
Haute-Loire
Tarif
22 22 Apéritif + repas + boissons et café

Léotoing

11e Semaine templière

Salle polyvalente de Léotoing Léotoing Haute-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

Apéritif + repas + boissons et café

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-10

Semaine templière avec exposition et nombreuses animations adaptées aux enfants et adultes
  .

Salle polyvalente de Léotoing Léotoing 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 96 78 62  lamtef43410@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Templar Week, featuring an exhibition and a variety of activities for both children and adults

L’événement 11e Semaine templière Léotoing a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

À voir aussi à Léotoing (Haute-Loire)