Stage raid aventure d’hiver Monistrol-sur-Loire
Stage raid aventure d'hiver 5 rue du chateau Monistrol-sur-Loire Haute-Loire 2026-02-16 09:00:00 2026-02-16 09:00:00
Stage raid aventure d'hiver 5 rue du chateau Monistrol-sur-Loire Haute-Loire 2026-02-16 09:00:00 2026-02-16 09:00:00
Atelier poterie Les Ateliers de la Bruyère Langeac Haute-Loire 2026-01-19 14:00:00 2026-01-19 14:00:00
Bracelets en macramé Tence Espace Culturel 1, rue du collège Tence Haute-Loire 2026-02-16 14:00:00 2026-02-16 14:00:00
Parc de jeux gonflables Gymnase municipal Bas-en-Basset Haute-Loire 2026-02-16 14:00:00 2026-02-16 14:00:00
Animation bouée Piscine Dunières Haute-Loire 2026-02-16 14:00:00 2026-02-16 14:00:00
Collecte de sang salle polyvalente Riotord Haute-Loire 2026-02-16 16:00:00 2026-02-16 16:00:00
Carnaval Centre-bourg Saint-Just-Malmont Haute-Loire 2026-02-17 2026-02-17
Les vacances d'hiver à la Micro folie Place Lafayette MicroFolie Brioude Brioude Haute-Loire Vendredi 2026-02-17 2026-02-17
Stage de roller au Puy-en-Velay Stade de Guitard Avenue Jean Moulin Le Puy-en-Velay Haute-Loire 2026-02-17 2026-02-17
Stage raid aventure d'hiver 5 rue du chateau Monistrol-sur-Loire Haute-Loire 2026-02-17 09:00:00 2026-02-17 09:00:00
Atelier créatif Une Tasse pour 2 Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux Haute-Loire 2026-02-17 10:00:00 2026-02-17 10:00:00
Bibliothèque du Puy Stage crochet Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire 2026-02-20 10:30:00 2026-02-20 10:30:00
Escape Game Tous contre Cornebidouille Centre socio-culturel Bibliothèque Lou libre La Séauve-sur-Semène Haute-Loire 2026-02-17 14:00:00 2026-02-17 14:00:00
Semaine des jeux gonflables Gymnase Pierre Chany Langeac Haute-Loire 2026-02-17 14:00:00 2026-02-17 14:00:00
Atelier créatif enfants: création masque et lampion Salle polyvalente (sous la mairie) Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire 2026-02-14 14:30:00 2026-02-14
Moufles en scène: ateliers créatifs Salle des associations Mairie Fay-sur-Lignon Haute-Loire 2026-02-17 14:30:00 2026-02-17 14:30:00
Atelier vannerie SCHMITT Marine Passeuse de Nature 741 chemin de Cheyne Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire 2026-02-17 14:30:00 2026-02-17 14:30:00
Atelier créatif enfants salle polyvalente Cohade Haute-Loire 2026-02-17 14:30:00 2026-02-17 14:30:00
Randonnée raquettes Nuit d'observation Office de tourisme Les Estables Haute-Loire 2026-02-17 17:30:00 2026-02-17 17:30:00
Bibliothèque du Puy-en-Velay Soirée jeux d'ambiance Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire 2026-02-17 18:00:00 2026-02-17 18:00:00