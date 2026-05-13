Cuisiner en famille Le BatchCooking Salle du Teen’s Yssingeaux

Yssingeaux

Cuisiner en famille Le BatchCooking

Salle du Teen’s Place Maréchal de Vaux Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 09:00:00

fin : 2026-06-17 12:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Atelier culinaire en famille

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Salle du Teen’s Place Maréchal de Vaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45 parentalite@cc-des-sucs.fr

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English :

Family cooking workshop

L’événement Cuisiner en famille Le BatchCooking Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-13 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire