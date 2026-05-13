Cuisiner en famille Le BatchCooking Salle du Teen’s Yssingeaux
Cuisiner en famille Le BatchCooking Salle du Teen’s Yssingeaux mercredi 17 juin 2026.
Yssingeaux
Cuisiner en famille Le BatchCooking
Salle du Teen’s Place Maréchal de Vaux Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 09:00:00
fin : 2026-06-17 12:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Atelier culinaire en famille
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Salle du Teen’s Place Maréchal de Vaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45 parentalite@cc-des-sucs.fr
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English :
Family cooking workshop
L’événement Cuisiner en famille Le BatchCooking Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-13 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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