Conférence Université pour Tous Alliances à Pont-Salomon Place de la Victoire Yssingeaux

Yssingeaux

Conférence Université pour Tous Alliances à Pont-Salomon

Place de la Victoire Ciné-Grenette Salle n°1 Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 17:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Sujet proposé Alliances à Pont-Salomon Film sur une histoire locale exceptionnelle et débat avec le réalisateur.

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Place de la Victoire Ciné-Grenette Salle n°1 Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 40 59 98

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English :

Suggested topic: Alliances in Pont-Salomon Film on an exceptional local history and debate with the director.

L’événement Conférence Université pour Tous Alliances à Pont-Salomon Yssingeaux a été mis à jour le 2025-09-30 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire