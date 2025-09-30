Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence Université pour Tous Alliances à Pont-Salomon Place de la Victoire Yssingeaux

Conférence Université pour Tous Alliances à Pont-Salomon Place de la Victoire Yssingeaux jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Place de la Victoire

Adresse : Ciné-Grenette Salle n°1

Ville : 43200 Yssingeaux

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 4 4 4

Yssingeaux

Conférence Université pour Tous Alliances à Pont-Salomon

Place de la Victoire Ciné-Grenette Salle n°1 Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 17:30:00
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Sujet proposé Alliances à Pont-Salomon Film sur une histoire locale exceptionnelle et débat avec le réalisateur.
  .

Place de la Victoire Ciné-Grenette Salle n°1 Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 40 59 98 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Suggested topic: Alliances in Pont-Salomon Film on an exceptional local history and debate with the director.

L’événement Conférence Université pour Tous Alliances à Pont-Salomon Yssingeaux a été mis à jour le 2025-09-30 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

À voir aussi à Yssingeaux (Haute-Loire)