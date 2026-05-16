Portes ouvertes du Conservatoire Artistique des Sucs Yssingeaux
Portes ouvertes du Conservatoire Artistique des Sucs Yssingeaux samedi 20 juin 2026.
Yssingeaux
Portes ouvertes du Conservatoire Artistique des Sucs
Centre ville Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20 12:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Le Conservatoire Artistique des Sucs ouvre ses portes le samedi 20 juin. Au programme essais d’instruments, renseignements et concerts. Accès libre.
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Centre ville Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 28 81 38
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English :
The Conservatoire Artistique des Sucs opens its doors on Saturday June 20. On the program: instrument trials, information and concerts. Free admission.
L’événement Portes ouvertes du Conservatoire Artistique des Sucs Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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