Yssingeaux

Portes ouvertes du Conservatoire Artistique des Sucs

Centre ville Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-20 12:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Le Conservatoire Artistique des Sucs ouvre ses portes le samedi 20 juin. Au programme essais d’instruments, renseignements et concerts. Accès libre.

.

Centre ville Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 28 81 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Conservatoire Artistique des Sucs opens its doors on Saturday June 20. On the program: instrument trials, information and concerts. Free admission.

L’événement Portes ouvertes du Conservatoire Artistique des Sucs Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire