Spectacle Mary Poppins de Broadway aux Sucs Yssingeaux
Spectacle Mary Poppins de Broadway aux Sucs Yssingeaux vendredi 19 juin 2026.
Yssingeaux
Spectacle Mary Poppins de Broadway aux Sucs
Théâtre d’Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19 20:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Spectacle proposé par la section comédie musicale du Conservatoire Artistique des Sucs.
1ère partie assurée par les élèves de l’atelier théâtre-enfant sur Retournac
Séance de 18h30 tout public en accès libre sans réservation
.
Théâtre d’Yssingeaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Show presented by the musical comedy section of the Conservatoire Artistique des Sucs.
1st part performed by students from the Retournac children’s theater workshop
Show at 6:30 p.m. open to the public, no reservations required
L’événement Spectacle Mary Poppins de Broadway aux Sucs Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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