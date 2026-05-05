Yssingeaux

Spectacle Mary Poppins de Broadway aux Sucs

Théâtre d’Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19 20:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Spectacle proposé par la section comédie musicale du Conservatoire Artistique des Sucs.

1ère partie assurée par les élèves de l’atelier théâtre-enfant sur Retournac



Séance de 18h30 tout public en accès libre sans réservation

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Théâtre d’Yssingeaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Show presented by the musical comedy section of the Conservatoire Artistique des Sucs.

1st part performed by students from the Retournac children’s theater workshop



Show at 6:30 p.m. open to the public, no reservations required

L’événement Spectacle Mary Poppins de Broadway aux Sucs Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire