Fête de la Musique Concert avec Les Petits Bonhommes Yssingeaux vendredi 19 juin 2026.

Yssingeaux

Fête de la Musique Concert avec Les Petits Bonhommes

Place Foch Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la musique Concert de Reggae & Ska avec le groupe Les Petits Bonhommes à 21h. Concert organisé par Le Bar’Oudeur, Le Patio et Patou Speed’za.

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Place Foch Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 68 49

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English :

Fête de la musique Reggae & Ska concert with Les Petits Bonhommes at 9pm. Concert organized by Le Bar’Oudeur, Le Patio and Patou Speed’za.

L’événement Fête de la Musique Concert avec Les Petits Bonhommes Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire