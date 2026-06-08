Fête de la Musique Concert avec Les Petits Bonhommes Yssingeaux
Fête de la Musique Concert avec Les Petits Bonhommes Yssingeaux vendredi 19 juin 2026.
Yssingeaux
Fête de la Musique Concert avec Les Petits Bonhommes
Place Foch Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Fête de la musique Concert de Reggae & Ska avec le groupe Les Petits Bonhommes à 21h. Concert organisé par Le Bar’Oudeur, Le Patio et Patou Speed’za.
.
Place Foch Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 68 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fête de la musique Reggae & Ska concert with Les Petits Bonhommes at 9pm. Concert organized by Le Bar’Oudeur, Le Patio and Patou Speed’za.
L’événement Fête de la Musique Concert avec Les Petits Bonhommes Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
À voir aussi à Yssingeaux (Haute-Loire)
- Cyclisme Passage du Tour d’Auvergne-Rhône-Alpes Yssingeaux 8 juin 2026
- Concert Comédies Musicales Choralys et Harmonie d’Yssingeaux Salle La rubanerie Yssingeaux 13 juin 2026
- Cuisiner en famille Le BatchCooking Salle du Teen’s Yssingeaux 17 juin 2026
- Conférence Université pour Tous Alliances à Pont-Salomon Place de la Victoire Yssingeaux 18 juin 2026
- Spectacle Mary Poppins de Broadway aux Sucs Yssingeaux 19 juin 2026