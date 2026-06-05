Concert Comédies Musicales Choralys et Harmonie d’Yssingeaux Salle La rubanerie Yssingeaux

Yssingeaux

Concert Comédies Musicales Choralys et Harmonie d’Yssingeaux

Salle La rubanerie 26 Avenue du 8 Mai Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

pour les + de 12 ans ou étudiants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Concert assis sur le thème des comédies musicales. Buvette après le concert. Réservation sur Helloasso jusqu’au vendredi 12 juin midi. Ensuite possibilité d’acheter des billets sur place à Yssingeaux avant le concert, dans la limite des places disponibles

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Salle La rubanerie 26 Avenue du 8 Mai Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Seated concert on the theme of musicals. Refreshment bar after the concert. Reservations on Helloasso until noon on Friday June 12. Tickets can then be purchased in Yssingeaux before the concert, subject to availability

L’événement Concert Comédies Musicales Choralys et Harmonie d’Yssingeaux Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-02 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire