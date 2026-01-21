Mini stage Ukulélé Niveau 2 Maison des Sports et des Loisirs Yssingeaux
Maison des Sports et des Loisirs Avenue du 8 Mai Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Gratuit pour les élèves de l’école de musique.
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 11:00:00
2026-06-06
Osez le Ukulélé ! Ouvert à toute personne (dès 12 ans) souhaitant découvrir l’instrument et enrichir ses activités musicales. Niveau 2 places limitées
Maison des Sports et des Loisirs Avenue du 8 Mai Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 02 24 secretariat@cc-des-sucs.fr
Dare to play Ukulele! Open to anyone (aged 12 and over) wishing to discover the instrument and enrich their musical activities. Level 2 limited places
