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BRADERIE CROIX ROUGE Yssingeaux LOCAL CROIX ROUGE Yssingeaux Yssingeaux

BRADERIE CROIX ROUGE Yssingeaux LOCAL CROIX ROUGE Yssingeaux Yssingeaux vendredi 29 mai 2026.

Lieu : LOCAL CROIX ROUGE Yssingeaux

Adresse : 90 Allée Blaise Pascal

Ville : 43200 Yssingeaux

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif :

Yssingeaux

BRADERIE CROIX ROUGE Yssingeaux

LOCAL CROIX ROUGE Yssingeaux 90 Allée Blaise Pascal Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30

BRADERIE CROIX ROUGE D’YSSINGEAUX
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LOCAL CROIX ROUGE Yssingeaux 90 Allée Blaise Pascal Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 37 53 80 

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YSSINGEAUX RED CROSS SALE

L’événement BRADERIE CROIX ROUGE Yssingeaux Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-12 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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