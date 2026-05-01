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Concert Rock Rue Jean de Bourbon Yssingeaux

Concert Rock Rue Jean de Bourbon Yssingeaux samedi 30 mai 2026.

Lieu : Rue Jean de Bourbon

Adresse : Foyer Rural

Ville : 43200 Yssingeaux

Département : Haute-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 5 Gratuit pour les moins de 12 ans

Yssingeaux

Concert Rock

Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit pour les moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Concert rock avec les groupes Fil de String et Les Kenards, au profit des Restaurants du Cœur. Entrée 5€ (moins de 12 ans gratuit). Billetterie sur place.
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Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 65 10 06  ad43.yssingeaux@restosducoeur.org

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English :

Rock concert with Fil de String and Les Kenards, benefiting Restaurants du C?ur. Admission: 5? (under 12s free). Tickets available on site.

L’événement Concert Rock Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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