Concert Rock Rue Jean de Bourbon Yssingeaux
Concert Rock Rue Jean de Bourbon Yssingeaux samedi 30 mai 2026.
Yssingeaux
Concert Rock
Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Gratuit pour les moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concert rock avec les groupes Fil de String et Les Kenards, au profit des Restaurants du Cœur. Entrée 5€ (moins de 12 ans gratuit). Billetterie sur place.
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Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 65 10 06 ad43.yssingeaux@restosducoeur.org
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English :
Rock concert with Fil de String and Les Kenards, benefiting Restaurants du C?ur. Admission: 5? (under 12s free). Tickets available on site.
L’événement Concert Rock Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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