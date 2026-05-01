Concert Rock Rue Jean de Bourbon Yssingeaux

Yssingeaux

Concert Rock

Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit pour les moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Concert rock avec les groupes Fil de String et Les Kenards, au profit des Restaurants du Cœur. Entrée 5€ (moins de 12 ans gratuit). Billetterie sur place.

.

Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 65 10 06 ad43.yssingeaux@restosducoeur.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rock concert with Fil de String and Les Kenards, benefiting Restaurants du C?ur. Admission: 5? (under 12s free). Tickets available on site.

L’événement Concert Rock Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire