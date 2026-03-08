Conférence Université pour Tous Les 20 ans de la Grenette Place de la Victoire Yssingeaux

Conférence Université pour Tous Les 20 ans de la Grenette

Place de la Victoire Ciné-Grenette Salle n°1 Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 17:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Sujet proposé Les 20 ans de la Grenette, son histoire hier et aujourd’hui

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Place de la Victoire Ciné-Grenette Salle n°1 Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 40 59 98

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English :

Suggested topic: 20 years of the Grenette, its history past and present

L’événement Conférence Université pour Tous Les 20 ans de la Grenette Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-13 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire