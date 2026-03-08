Conférence Université pour Tous Les 20 ans de la Grenette Place de la Victoire Yssingeaux
Conférence Université pour Tous Les 20 ans de la Grenette Place de la Victoire Yssingeaux jeudi 28 mai 2026.
Conférence Université pour Tous Les 20 ans de la Grenette
Place de la Victoire Ciné-Grenette Salle n°1 Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 17:30:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Sujet proposé Les 20 ans de la Grenette, son histoire hier et aujourd’hui
.
Place de la Victoire Ciné-Grenette Salle n°1 Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 40 59 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Suggested topic: 20 years of the Grenette, its history past and present
L’événement Conférence Université pour Tous Les 20 ans de la Grenette Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-13 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire