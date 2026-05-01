NOCTIS Danse Contemporaine Théâtre Municipal Yssingeaux

Yssingeaux

NOCTIS Danse Contemporaine

Théâtre Municipal Impasse du théâtre Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09 22:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Spectacle de danse proposé par la jeune Compagnie Rêv’Ailes d’Yssingeaux. À travers une danse contemporaine envoutante, sensible et singulière, Noctis nous fait voyager dans le monde de la nuit.

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Théâtre Municipal Impasse du théâtre Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes metyssart43@gmail.com

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English :

Dance performance by the young Compagnie Rêv’Ailes from Yssingeaux. Noctis takes us on an enchanting, sensitive and singular journey into the world of night.

L’événement NOCTIS Danse Contemporaine Yssingeaux a été mis à jour le 2026-04-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire