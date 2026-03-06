Le Banquet de la Vertueuse La Vertueuse Saveurs des Sucs Yssingeaux
Le Banquet de la Vertueuse, samedi 20 juin 2026.
La Vertueuse Saveurs des Sucs 180 rue du Docteur Pipet Yssingeaux Haute-Loire
11:00:00
19:00:00
2026-06-20
LA VERTUEUSE FÊTE SES 10 ANS ! Préparez-vous pour une journée festive et conviviale autour d’un JAMBON À LA BROCHE, dans une ambiance chaleureuse et gourmande ! Musique, fête et gourmandise. Réservez dès maintenant votre place en ligne pour LE BANQUET !
English :
LA VERTUEUSE CELEBRATES ITS 10TH ANNIVERSARY! Get ready for a festive and convivial day of JAMBON À LA BROCHE, in a warm and gourmet atmosphere! Music, festivities and gourmet delights. Reserve your place online now for LE BANQUET!
