Le Banquet de la Vertueuse La Vertueuse Saveurs des Sucs Yssingeaux

Le Banquet de la Vertueuse

La Vertueuse Saveurs des Sucs 180 rue du Docteur Pipet Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

LA VERTUEUSE FÊTE SES 10 ANS ! Préparez-vous pour une journée festive et conviviale autour d’un JAMBON À LA BROCHE, dans une ambiance chaleureuse et gourmande ! Musique, fête et gourmandise. Réservez dès maintenant votre place en ligne pour LE BANQUET !

La Vertueuse Saveurs des Sucs 180 rue du Docteur Pipet Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 95 01

English :

LA VERTUEUSE CELEBRATES ITS 10TH ANNIVERSARY! Get ready for a festive and convivial day of JAMBON À LA BROCHE, in a warm and gourmet atmosphere! Music, festivities and gourmet delights. Reserve your place online now for LE BANQUET!

