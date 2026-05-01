Bulles Artistiques Théâtre Municipal Yssingeaux
Bulles Artistiques Théâtre Municipal Yssingeaux dimanche 24 mai 2026.
Yssingeaux
Bulles Artistiques
Théâtre Municipal Impasse du théâtre Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 18:00:00
fin : 2026-05-24 19:30:00
Date(s) :
2026-05-24
Représentations de différentes prestations artistiques (danse, musique, chant, théâtre). Les danseurs de l’association Metyss’art ainsi que des artistes locaux invités musiciens, plasticiens ou comédiens partagent leur univers et leurs créations.
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Théâtre Municipal Impasse du théâtre Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes metyssart43@gmail.com
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English :
A variety of artistic performances (dance, music, singing, theater). Dancers from the Metyss?art association and invited local artists: musicians, visual artists and actors, share their world and their creations.
L’événement Bulles Artistiques Yssingeaux a été mis à jour le 2026-04-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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