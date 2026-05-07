Grand Vide grenier du village de la Besse Village de la Besse Yssingeaux
Grand Vide grenier du village de la Besse Village de la Besse Yssingeaux dimanche 7 juin 2026.
Yssingeaux
Grand Vide grenier du village de la Besse
Village de la Besse 21 allée des platanes Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 05:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Ouvert aux particuliers et professionnels De 5h à 19h 1 € le mètre linéaire pas de réservation Restauration et buvette sur place
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Village de la Besse 21 allée des platanes Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes chanonguy43@gmail.com
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English :
Open to individuals and professionals From 5h to 19h 1 ? linear meter no reservation Food and refreshments on site
L’événement Grand Vide grenier du village de la Besse Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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