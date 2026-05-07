Grand Vide grenier du village de la Besse Village de la Besse Yssingeaux

Yssingeaux

Grand Vide grenier du village de la Besse

Village de la Besse 21 allée des platanes Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 05:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Ouvert aux particuliers et professionnels De 5h à 19h 1 € le mètre linéaire pas de réservation Restauration et buvette sur place

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Village de la Besse 21 allée des platanes Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes chanonguy43@gmail.com

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English :

Open to individuals and professionals From 5h to 19h 1 ? linear meter no reservation Food and refreshments on site

L’événement Grand Vide grenier du village de la Besse Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire