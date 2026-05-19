Gala de Danse Le Petit Prince Foyer Rural Yssingeaux

Yssingeaux

Gala de Danse Le Petit Prince

Foyer Rural 9003 rue Jean de Bourbon Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

L’Association Yssingelaise de Danse vous invite à découvrir un spectacle enchanteur inspiré de l’univers du Petit Prince.

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Foyer Rural 9003 rue Jean de Bourbon Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 83 02 04

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English :

The Association Yssingelaise de Danse invites you to discover an enchanting show inspired by the world of The Little Prince.

L’événement Gala de Danse Le Petit Prince Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-19 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire