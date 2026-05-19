Gala de Danse Le Petit Prince Foyer Rural Yssingeaux
Gala de Danse Le Petit Prince Foyer Rural Yssingeaux vendredi 5 juin 2026.
Yssingeaux
Gala de Danse Le Petit Prince
Foyer Rural 9003 rue Jean de Bourbon Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-05
L’Association Yssingelaise de Danse vous invite à découvrir un spectacle enchanteur inspiré de l’univers du Petit Prince.
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Foyer Rural 9003 rue Jean de Bourbon Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 83 02 04
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English :
The Association Yssingelaise de Danse invites you to discover an enchanting show inspired by the world of The Little Prince.
L’événement Gala de Danse Le Petit Prince Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-19 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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