Soirée jeux Au Bar’Oudeur Yssingeaux

Yssingeaux

Soirée jeux

Au Bar’Oudeur 12 place Maréchal Foch Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

On joue, on découvre, on partage un bon moment ! Avec les trésors de griottine qui vous fera tester plein de jeux ! Seul, entre amis, en famille… tout le monde est le bienvenu !

.

Au Bar’Oudeur 12 place Maréchal Foch Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 59 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s play, let’s discover, let’s share a good time! With griottine’s treasures, you’ll be able to try out all kinds of games! Alone, with friends, with family… everyone’s welcome!

L’événement Soirée jeux Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire