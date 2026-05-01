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Soirée jeux Au Bar’Oudeur Yssingeaux

Soirée jeux Au Bar’Oudeur Yssingeaux vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Au Bar'Oudeur

Adresse : 12 place Maréchal Foch

Ville : 43200 Yssingeaux

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Yssingeaux

Soirée jeux

Au Bar’Oudeur 12 place Maréchal Foch Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

On joue, on découvre, on partage un bon moment ! Avec les trésors de griottine qui vous fera tester plein de jeux ! Seul, entre amis, en famille… tout le monde est le bienvenu !
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Au Bar’Oudeur 12 place Maréchal Foch Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 59 24 

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English :

Let’s play, let’s discover, let’s share a good time! With griottine’s treasures, you’ll be able to try out all kinds of games! Alone, with friends, with family… everyone’s welcome!

L’événement Soirée jeux Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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