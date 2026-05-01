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Vente au kg et braderie chez AVI Bouge Ta Fripe Boutique AVI43 Bouge ta Fripe Yssingeaux

Vente au kg et braderie chez AVI Bouge Ta Fripe Boutique AVI43 Bouge ta Fripe Yssingeaux samedi 23 mai 2026.

Lieu : Boutique AVI43 Bouge ta Fripe

Adresse : 75 RUE ZA LE FROMENTAL

Ville : 43200 Yssingeaux

Département : Haute-Loire

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Yssingeaux

Vente au kg et braderie chez AVI Bouge Ta Fripe

Boutique AVI43 Bouge ta Fripe 75 RUE ZA LE FROMENTAL Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Découvrez une vente au kilo et une braderie avec des réductions allant jusqu’à -50%, une occasion unique de renouveler votre garde-robe à petits prix.
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Boutique AVI43 Bouge ta Fripe 75 RUE ZA LE FROMENTAL Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 09 26  contact@avi43.fr

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English :

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L’événement Vente au kg et braderie chez AVI Bouge Ta Fripe Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-19 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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