Vente au kg et braderie chez AVI Bouge Ta Fripe Boutique AVI43 Bouge ta Fripe Yssingeaux
Vente au kg et braderie chez AVI Bouge Ta Fripe Boutique AVI43 Bouge ta Fripe Yssingeaux samedi 23 mai 2026.
Yssingeaux
Vente au kg et braderie chez AVI Bouge Ta Fripe
Boutique AVI43 Bouge ta Fripe 75 RUE ZA LE FROMENTAL Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Découvrez une vente au kilo et une braderie avec des réductions allant jusqu’à -50%, une occasion unique de renouveler votre garde-robe à petits prix.
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Boutique AVI43 Bouge ta Fripe 75 RUE ZA LE FROMENTAL Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 09 26 contact@avi43.fr
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English :
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L’événement Vente au kg et braderie chez AVI Bouge Ta Fripe Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-19 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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