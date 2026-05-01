Vente au kg et braderie chez AVI Bouge Ta Fripe Boutique AVI43 Bouge ta Fripe Yssingeaux

Yssingeaux

Vente au kg et braderie chez AVI Bouge Ta Fripe

Boutique AVI43 Bouge ta Fripe 75 RUE ZA LE FROMENTAL Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Découvrez une vente au kilo et une braderie avec des réductions allant jusqu’à -50%, une occasion unique de renouveler votre garde-robe à petits prix.

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Boutique AVI43 Bouge ta Fripe 75 RUE ZA LE FROMENTAL Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 09 26 contact@avi43.fr

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English :

Discover a sale by the kilo and a clearance sale with reductions of up to -50%, a unique opportunity to renew your wardrobe at low prices.

L’événement Vente au kg et braderie chez AVI Bouge Ta Fripe Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-19 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire