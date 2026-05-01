Yssingeaux

La Grenette fête ses 20 ans ! Journée Spéciale Anniversaire !

centre-ville Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Journée spéciale anniversaire de La Grenette avec animations, démonstrations, ateliers, initiations, théâtre, danses, arts, musique, fanfare, spectacle, mise en lumière et bal populaire.

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centre-ville Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 20

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English :

Special anniversary day at La Grenette with entertainment, demonstrations, workshops, initiations, theater, dance, art, music, brass band, show, lighting and popular ball.

L’événement La Grenette fête ses 20 ans ! Journée Spéciale Anniversaire ! Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-19 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire