Yssingeaux

Cyclisme Passage du Tour d’Auvergne-Rhône-Alpes

Centre-Ville Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 15:30:00

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-06-08

Arrivant depuis St Bonnet le Froid, le peloton passera par la Rue Alsace Lorraine, puis place Foch, place Charles de Gaulle, Avenue Georges Clémenceau, route de Sarlis, Sarlis, Vaunac….en direction de Saint-Paulien…. Passage prévu vers 15h30 !

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Centre-Ville Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Arriving from St Bonnet le Froid, the peloton will pass through Rue Alsace Lorraine, then Place Foch, Place Charles de Gaulle, Avenue Georges Clémenceau, Route de Sarlis, Sarlis, Vaunac….en direction Saint-Paulien…. Passage expected around 3.30pm!

L’événement Cyclisme Passage du Tour d’Auvergne-Rhône-Alpes Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire