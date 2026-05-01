Spectacle équestre Le cheval à travers le temps Choumouroux Yssingeaux

Yssingeaux

Spectacle équestre Le cheval à travers le temps

Choumouroux Centre équestre d’Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Spectacle équestre intitulé Le cheval à travers le temps , une histoire où le temps mène le spectacle. Spectacle organisé par les terminales CGEH (Conduite et Gestion d’une Entreprise Hippique), gratuit, ouvert à toutes et tous !

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Choumouroux Centre équestre d’Yssingeaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 23 84 80 lechevalatraversletemps@gmail.com

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English :

Equestrian show entitled The horse through time , a story where time leads the show. Show organized by the CGEH (Conduite et Gestion d’une Entreprise Hippique) final year students, free and open to all!

L’événement Spectacle équestre Le cheval à travers le temps Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire