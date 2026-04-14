Ateliers nature femmes enceintes lieu communiqué à l’inscription Lapte
Ateliers nature femmes enceintes lieu communiqué à l’inscription Lapte lundi 15 juin 2026.
Lapte
Ateliers nature femmes enceintes
lieu communiqué à l’inscription 17 rue de la béate Lapte Haute-Loire
Tarif : – – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 14:00:00
fin : 2026-06-15 16:00:00
Date(s) :
2026-06-15
Lacher les peurs pour retrouver la confiance
.
lieu communiqué à l’inscription 17 rue de la béate Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 07 16 46 babettsophrologie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let go of fears to regain confidence
L’événement Ateliers nature femmes enceintes Lapte a été mis à jour le 2026-04-14 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
À voir aussi à Lapte (Haute-Loire)
- STAGE ADOS Se libérer du stress et de l’angoisse lieu communiqué à l’inscription Lapte 25 avril 2026
- La Locandiera Comédie théâtrale locale Lapte 25 avril 2026
- Fête Gauloise de Beltane Lapte 1 mai 2026
- Séance de Psychomotricité Relais Petite Enfance Lapte 6 mai 2026
- Triathlon des Sucs 30ème Anniversaire Lac de Lavalette Lapte 4 juillet 2026