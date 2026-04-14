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Ateliers nature femmes enceintes lieu communiqué à l’inscription Lapte

Ateliers nature femmes enceintes lieu communiqué à l’inscription Lapte lundi 15 juin 2026.

Lieu : lieu communiqué à l'inscription

Adresse : 17 rue de la béate

Ville : 43200 Lapte

Département : Haute-Loire

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 20

Lapte

Ateliers nature femmes enceintes

lieu communiqué à l’inscription 17 rue de la béate Lapte Haute-Loire

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 14:00:00
fin : 2026-06-15 16:00:00

Date(s) :
2026-06-15

Lacher les peurs pour retrouver la confiance
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lieu communiqué à l’inscription 17 rue de la béate Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 07 16 46  babettsophrologie@gmail.com

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English :

Let go of fears to regain confidence

L’événement Ateliers nature femmes enceintes Lapte a été mis à jour le 2026-04-14 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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