Triathlon des Sucs 30ème Anniversaire Lac de Lavalette Lapte

Triathlon des Sucs 30ème Anniversaire

Lac de Lavalette La Chazotte Lapte Haute-Loire

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

En 2026, le Triathlon des Sucs célèbre son 30e anniversaire et vous invite à écrire votre propre page de légende, au cœur d’un terrain de jeu aussi exigeant que magnifique. Deux jours d’émotions. Un week-end de sport, de partage et d’adrénaline.

Lac de Lavalette La Chazotte Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 68 13 02 contact@tryssingeaux.fr

English :

In 2026, the Triathlon des Sucs celebrates its 30th anniversary and invites you to write your own page of legend, in the heart of a playground as demanding as it is magnificent. Two days of emotions. A weekend of sport, sharing and adrenalin.

