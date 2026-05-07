Fête foraine des enfants au Lac de Lavalette Les Terrasses de Lavalette Lapte

Lapte

Fête foraine des enfants au Lac de Lavalette

Les Terrasses de Lavalette La Chazotte Lapte Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

par enfant (de 3 à 12 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Au programme pêche au canard, casse boîtes, tir aux ballons, lancer d’anneaux, fléchettes et bien d’autres jeux. Tout le monde remporte un lot ! Des gourmandises seront également disponibles bar à jus de fruits, barbe à papa et gaufres.

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Les Terrasses de Lavalette La Chazotte Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 88 85

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English :

On the program: duck fishing, box-breaking, balloon shooting, ring toss, darts and many other games. Everyone wins a prize! There’ll also be a juice bar, cotton candy and waffles.

L’événement Fête foraine des enfants au Lac de Lavalette Lapte a été mis à jour le 2026-05-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire