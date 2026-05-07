Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête foraine des enfants au Lac de Lavalette Les Terrasses de Lavalette Lapte

Fête foraine des enfants au Lac de Lavalette Les Terrasses de Lavalette Lapte samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Les Terrasses de Lavalette

Adresse : La Chazotte

Ville : 43200 Lapte

Département : Haute-Loire

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 10 10 10 par enfant (de 3 à 12 ans)

Lapte

Fête foraine des enfants au Lac de Lavalette

Les Terrasses de Lavalette La Chazotte Lapte Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

par enfant (de 3 à 12 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Au programme pêche au canard, casse boîtes, tir aux ballons, lancer d’anneaux, fléchettes et bien d’autres jeux. Tout le monde remporte un lot ! Des gourmandises seront également disponibles bar à jus de fruits, barbe à papa et gaufres.
  .

Les Terrasses de Lavalette La Chazotte Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 88 85 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the program: duck fishing, box-breaking, balloon shooting, ring toss, darts and many other games. Everyone wins a prize! There’ll also be a juice bar, cotton candy and waffles.

L’événement Fête foraine des enfants au Lac de Lavalette Lapte a été mis à jour le 2026-05-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

À voir aussi à Lapte (Haute-Loire)