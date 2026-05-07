Fête foraine des enfants au Lac de Lavalette Les Terrasses de Lavalette Lapte
Fête foraine des enfants au Lac de Lavalette Les Terrasses de Lavalette Lapte samedi 11 juillet 2026.
Lapte
Fête foraine des enfants au Lac de Lavalette
Les Terrasses de Lavalette La Chazotte Lapte Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
par enfant (de 3 à 12 ans)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Au programme pêche au canard, casse boîtes, tir aux ballons, lancer d’anneaux, fléchettes et bien d’autres jeux. Tout le monde remporte un lot ! Des gourmandises seront également disponibles bar à jus de fruits, barbe à papa et gaufres.
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Les Terrasses de Lavalette La Chazotte Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 88 85
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English :
On the program: duck fishing, box-breaking, balloon shooting, ring toss, darts and many other games. Everyone wins a prize! There’ll also be a juice bar, cotton candy and waffles.
L’événement Fête foraine des enfants au Lac de Lavalette Lapte a été mis à jour le 2026-05-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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