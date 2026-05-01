Goûter-jeux à Lapte Cour de l’école St-Régis (repli à l’intérieur en cas de mauvaise météo) Lapte

Lapte

Goûter-jeux à Lapte

Cour de l’école St-Régis (repli à l’intérieur en cas de mauvaise météo) 1 rue St-Régis Lapte Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 17:00:00

fin : 2026-05-12 19:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Des jeux sélectionnés pour les 3-12 ans, une experte qui vous explique les règles en un clin d’œil, … venez vous amuser dans la bonne humeur !

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Cour de l’école St-Régis (repli à l’intérieur en cas de mauvaise météo) 1 rue St-Régis Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com

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English :

Selected games for 3-12 year-olds, an expert who explains the rules in the blink of an eye, … come and have fun!

L’événement Goûter-jeux à Lapte Lapte a été mis à jour le 2026-05-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire