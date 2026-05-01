Double soirée jeux à Lapte Salle multi-activités Lapte
Double soirée jeux à Lapte Salle multi-activités Lapte mardi 19 mai 2026.
Lapte
Double soirée jeux à Lapte
Salle multi-activités Place Marius Sarda Lapte Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 19:00:00
fin : 2026-05-19 22:30:00
Date(s) :
2026-05-19
A 19h, le village s’endort… mais les loups-garous rôdent. Venez nous aider à les démasquer ! Parties animées par Faustine et ouvertes à tous enfants à partir de 9 ans bienvenus !
** Pause croques-monsieur **
La soirée se poursuit à 20h30…
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Salle multi-activités Place Marius Sarda Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com
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English :
At 7pm, the village falls asleep… but werewolves are on the prowl. Come and help us unmask them! Games hosted by Faustine and open to all: children aged 9 and over welcome!
** Croque-monsieur break
The evening continues at 8.30pm…
L’événement Double soirée jeux à Lapte Lapte a été mis à jour le 2026-05-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire