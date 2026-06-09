Découverte des danses urbaines Théâtre G. Defour Lapte
Découverte des danses urbaines Théâtre G. Defour Lapte samedi 11 juillet 2026.
Lapte
Découverte des danses urbaines
Théâtre G. Defour Place Marius Sarda Lapte Haute-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
tarif forfaitaire pour les 4 séances incluant l’adhésion au Gal
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:30:00
fin : 2026-07-11 12:30:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01
Après une première édition à l’été 2025, Laly Boinon reconduit les ateliers de danses urbaines à Lapte avec le Gal.
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Théâtre G. Defour Place Marius Sarda Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com
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English :
After a first edition in the summer of 2025, Laly Boinon brings back urban dance workshops to Lapte with Gal.
L’événement Découverte des danses urbaines Lapte a été mis à jour le 2026-06-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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