Découverte des danses urbaines Théâtre G. Defour Lapte

Lapte

Découverte des danses urbaines

Théâtre G. Defour Place Marius Sarda Lapte Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

tarif forfaitaire pour les 4 séances incluant l’adhésion au Gal

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:30:00

fin : 2026-07-11 12:30:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01

Après une première édition à l’été 2025, Laly Boinon reconduit les ateliers de danses urbaines à Lapte avec le Gal.

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Théâtre G. Defour Place Marius Sarda Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com

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English :

After a first edition in the summer of 2025, Laly Boinon brings back urban dance workshops to Lapte with Gal.

L’événement Découverte des danses urbaines Lapte a été mis à jour le 2026-06-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire