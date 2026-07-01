Informations pratiques

Lapte

Fête d’été

Au Gymnase Lapte Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 13:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE Concours de pétanque: 12 € la doublette. Début des inscriptions dès 13h ! Repas Sarasson et saucisses 12 €. En Soirée Grand bal gratuit animé par SONO BPM ! Ambiance garantie pour danser jusqu’au bout de la nuit.

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Au Gymnase Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 37 45

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English :

TODAY’S SCHEDULE: Petanque tournament: 12 ? per doubles team. Registration begins at 1 p.m.! Lunch: Sarasson and sausages: 12 ?. In the evening: Free grand dance hosted by SONO BPM! A great atmosphere is guaranteed—dance the night away.

L’événement Fête d’été Lapte a été mis à jour le 2026-07-01 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire