Visite accompagnée | Chanteuges Chanteuges
Visite accompagnée | Chanteuges Chanteuges lundi 15 juin 2026.
Chanteuges
Visite accompagnée | Chanteuges
Parking de la gare Chanteuges Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-15
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-06-15
Visite accompagnée du village de Chanteuges et de ses calades, ainsi que de l’Abbaye Saint-Marcellin et du Conservatoire du Saumon Sauvage, du lundi au vendredi de mi-juin à mi-septembre à partir de 10h30.
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Parking de la gare Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 44 54 contact@utiles-43.fr
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English :
Guided tour of the village of Chanteuges and its calades, as well as the Abbaye Saint-Marcellin and the Conservatoire du Saumon Sauvage, Monday to Friday from mid-June to mid-September, starting at 10:30 am.
L’événement Visite accompagnée | Chanteuges Chanteuges a été mis à jour le 2025-07-17 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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