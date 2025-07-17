Chanteuges

Visite accompagnée | Chanteuges

Parking de la gare Chanteuges Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-15

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-06-15

Visite accompagnée du village de Chanteuges et de ses calades, ainsi que de l’Abbaye Saint-Marcellin et du Conservatoire du Saumon Sauvage, du lundi au vendredi de mi-juin à mi-septembre à partir de 10h30.

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Parking de la gare Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 44 54 contact@utiles-43.fr

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English :

Guided tour of the village of Chanteuges and its calades, as well as the Abbaye Saint-Marcellin and the Conservatoire du Saumon Sauvage, Monday to Friday from mid-June to mid-September, starting at 10:30 am.

L’événement Visite accompagnée | Chanteuges Chanteuges a été mis à jour le 2025-07-17 par Communauté de communes des rives Haut-Allier