Visite guidée | Conservatoire du saumon sauvage Chanteuges
Visite guidée | Conservatoire du saumon sauvage Chanteuges mercredi 1 juillet 2026.
Chanteuges
Visite guidée | Conservatoire du saumon sauvage
conservatoire du saumon sauvage Chanteuges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Visites du conservatoire du saumon sauvage à Chanteuges JUILLET & AOUT les mardis & jeudis à 15h avec Pierre Ribeyre.
.
conservatoire du saumon sauvage Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 05 45 ribeyre.pierre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Visits to the wild salmon conservatory at Chanteuges: JULY & AUGUST Tuesdays & Thursdays at 3pm with Pierre Ribeyre.
L’événement Visite guidée | Conservatoire du saumon sauvage Chanteuges a été mis à jour le 2025-07-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Chanteuges (Haute-Loire)
- Foire du 10 mai | Chanteuges Chanteuges 10 mai 2026
- Visite accompagnée | Chanteuges Chanteuges 15 juin 2026
- Feu de la Saint-Jean | Chanteuges Chanteuges 24 juin 2026
- Festival six cordes au fil de l’Allier La Vialle Chanteuges 15 juillet 2026
- Festival de Guitare Chanteuges 15 juillet 2026