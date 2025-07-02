Chanteuges

Visite guidée | Conservatoire du saumon sauvage

conservatoire du saumon sauvage Chanteuges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Visites du conservatoire du saumon sauvage à Chanteuges JUILLET & AOUT les mardis & jeudis à 15h avec Pierre Ribeyre.

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conservatoire du saumon sauvage Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 05 45 ribeyre.pierre@gmail.com

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English :

Visits to the wild salmon conservatory at Chanteuges: JULY & AUGUST Tuesdays & Thursdays at 3pm with Pierre Ribeyre.

L’événement Visite guidée | Conservatoire du saumon sauvage Chanteuges a été mis à jour le 2025-07-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier