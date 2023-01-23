Feu de la Saint-Jean | Chanteuges Chanteuges
Feu de la Saint-Jean | Chanteuges Chanteuges mercredi 24 juin 2026.
Feu de la Saint-Jean | Chanteuges
Chanteuges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : 
Début : 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-06-24
Début : 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Le vendredi 24 juin, les feux de la Saint-Jean auront lieu sur l’esplanade de la gare à Chanteuges.
Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 87 mairie.chanteuges@wanadoo.fr
English :
On Friday June 24, St. John’s bonfires will take place on the esplanade de la gare in Chanteuges.
L’événement Feu de la Saint-Jean | Chanteuges Chanteuges a été mis à jour le 2023-01-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier